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Spor, Futbol

Josef Sural'ın forması emekliye ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor'da, trafik kazasında yaşamını yitiren Josef Sural'ın 90 numaralı forması emekliye ayrıldı.

Mustafa Kurt   | 30.04.2019
Josef Sural'ın forması emekliye ayrıldı

Antalya

Alanyaspor Kulübü trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural'ın 90 numaralı formasını emekliye ayırdığını açıkladı.

Turuncu-yeşilli takım, sosyal medya hesabından Çek futbolcu Sural'ın formasının emekliye ayrıldığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural'ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır." denildi.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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