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Spor, Futbol

Jorge Jesus Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

Fenerbahçe Kulübünün göreve getirmek için görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Ercan Çakar   | 02.06.2022
Jorge Jesus Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesisleri gezen Jorge Jesus'a, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki eşlik etti.

Portekizli teknik adam, tesislerde FenerLAB'ı, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.

Tesis personeliyle tanışan Jesus, çim sahaları da inceledi.

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