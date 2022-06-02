Jorge Jesus Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesisleri gezen Jorge Jesus'a, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki eşlik etti.
Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesislerimizi gezdi— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2022
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Portekizli teknik adam, tesislerde FenerLAB'ı, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.
Tesis personeliyle tanışan Jesus, çim sahaları da inceledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.