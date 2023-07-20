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Spor, Futbol

Jean Onana Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Kamerunlu futbolcu Jean Onana, İstanbul'a geldi.

Süha Gür  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Jean Onana Beşiktaş için İstanbul'da

İstanbul

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu, siyah-beyazlı takımın görevlileri karşıladı.

Onana, pasaport işlemlerinin ardından araçla havalimanından ayrıldı.

Geçen sezon Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Lens'te forma giyen Onana, kariyerinde Bordeaux ve Lille'de top koşturdu.

Defansif orta saha oyuncusu, Fransa'da toplam 43 maçta 3 gol kaydetti.


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