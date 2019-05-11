İzmir'de puanlar paylaşıldı

İzmir
Karşılaşmanın 8. dakikasında konuk ekip 1-0 öne geçti. Savunma oyuncularından seken topla ceza alanı dışında buluşan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
10. dakkada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Castro'nun kafayla havalandırdığı topla arka tarafta buluşan Deniz Kadah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
22. dakikada sol kanattan Halil'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
33. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha öne geçti. Sol kanatta ceza alanı içinde Douglas'tan aldığı topu arka tarafa göndermek isteyen Emre Kılınç'ın aktardığı top Berkan'ın ters vuruşunda filelerle buluştu: 1-2
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Göztepe'de ısınma sırasında sakatlanan Serdar Gürler'in yerine Lamine Gassama müsabakaya ilk 11'de başladı.
İkinci yarı
Karşılaşmanın 46. dakikasında Tayfur'un pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Deniz Kadah'n sert şutunda kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
52. dakikada güzel hareketlerle ceza alanına giren Poko'nun kaleye gönderdiği top kaleci Tolgahan'dan Deniz Kadah'a geldi. Bu oyuncunun şutunda savunma oyuncularından dönen meşin yuvarlakla sol çapraz pozisyonda buluşan Tayfur Bingöl'ün kötü şutu auta gitti.
54. dakikada Göztepe eşitliği sağladı. Sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Jerome'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2
80. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Göztepe'de ilk sarı kartını 72. dakikada gören Wallace Reis 79. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu pozisyondan sonra sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Muhammet Demir güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3
82. dakikada Göztepe bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Jerome'un aktardığı topla buluşan Ngando'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3
Karşılaşma, 3-3 eşitlikle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.