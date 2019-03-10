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Spor, Futbol

İzmir'de gol çıkmadı

Spor Toto Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.

Ali Korkmaz   | 10.03.2019
İzmir'de gol çıkmadı

İzmir

Göztepe, Spor Toto Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk etti.

Maçın 18. dakikasında Ngando'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Castro'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

24. dakikada Gassama'nın pasıyla topu kontrol eden Ngando'nun uzak mesafeden attığı şutta top auta çıktı.

38. dakikada ceza sahası hemen dışında topla buluşan Deniz Kadah'ın şutunda direkten dönen meşin yuvarlağı araya giren savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

43. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Trezeguet'in şutunda top kaleci Beto'da kaldı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erd

İkinci yarı

61. dakikada ceza sahası hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda top üstten auta gitti.

86. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan Hajradinovic'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Perica'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu kaleci Beto çizgi üzerinde kontrol etti. 

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

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