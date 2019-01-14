İstikbal, Kayserispor'a isim sponsoru oldu

Fotoğraf: AA/Ergün Haktanıyan

KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Türkiye'nin önemli mobilya üreticilerinden Boydak Holding arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde gerçekleştirilen törende, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir 2,5 yıllık isim sponsorluğu anlaşmasını imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, anlaşmaya göre 2,5 yıl boyunca İstikbal Mobilya Kayserispor ismiyle mücadele edecek.

Gülal, törende yaptığı konuşmada, TMSF olarak yönetimi devraldıktan sonra Boydak markasının Kayseri için neler ifade ettiğini yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Bu süreç içerisinde Kayseri özelinde spor kulüplerine, sivil toplum örgütlerine ve sosyal yardımlaşma faaliyetlerine holding olarak destek verdiklerini dile getiren Gülal, şunları kaydetti:

"Bugün Kayseri'nin iki önemli markasını bir araya getiriyor olmanın huzuru ve gururu içerisindeyim. Boydak, Kayseri'nin önemli bir markası ama bir diğer önemli markası da Kayserispor. Şimdi bu iki markayı tek çatı altında buluşturacağız ve ortaya çok güzel bir sinerji çıkacak, bu sinerji Kayserispor'u çok daha yukarılara taşıyacak diye düşünüyorum. Bu iş birliğinin hem Türk sporuna hem Kayserispor'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Boydak Holding olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da Kayserispor'un yanında olacağımızı taahhüt ediyorum."

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir de futbol kulüplerinin ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini, böyle bir dönemde Boydak Holding gibi bir kuruluşun kendilerine verdikleri sponsorluk desteğini son derece önemli bulduklarını ifade etti.

Ülkedeki ekonomik dalgalanmaların kurdukları dengenin yeniden bozulmasına neden olduğuna dikkati çeken Bedir, şöyle devam etti:

"Bu süreçte çok zor duruma düştük. Her türlü zorluğa rağmen belediye başkanlarımızın ve ana sponsorlarımızın destekleri, yönetim kurulumuzun mücadelesiyle oyuncularımıza bu durumu yansıtmadan, dağılmadan bugünlere geldik. Tam sıkıntıların olduğu bir dönemde Boydak Holding yöneticileriyle görüşüp dertleştiğimde sağ olsunlar böyle bir fikir ortaya çıktı. Yönetim kurulu üyelerimiz ve TMSF başkanımız da olaya sıcak baktı ve 2,5 senelik bir sponsorluk anlaşmasını yaptık. Bu dar zamanda bizlere yardımcı oldukları için Boydak Holding Yönetim Kurulu'na ve TMSF başkanımıza teşekkür ediyorum. Böylelikle Kayseri'nin iki önemli markası buluşturulmuş oldu."

"Yöneticiler yaptıkları borçlardan sorumlu olmalı"

Bedir, futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılan anlaşmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Kulüpleri Birliğindeki görevi gereği bu işin böyle gitmeyeceğini, taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini her zaman anlattığını söyleyen Bedir, şu ifadeleri kullandı:

"Borç batağındaki kulüplerin borçları konusunda yaptığımız çalışmalarımız nihayet sonuç vermeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle 31 Ocak'tan sonra borçlanma konusunda bir yapılanma olacak. Bütçeler küçülecek. Kulüpler gerçek gelirleriyle gerçek anlamda kulüpçülük yapacaklar. Eğer yöneticilere yaptıkları borçlarla ilgili sorumluluk vermezlerse bizleri bu borçlardan mesul tutmazlarsa yarın bir gün lisans vermeme, transfer yasağı gibi kulübü cezalandıran yöntemlere gidilirse bu işin yine çözümü olmaz. Ben buradan yetkililere bir kez daha sesleniyorum, bu mali yapılanma ile kulüp yasası değiştirilerek yöneticilerin de başkanların da sorunlu tutulmaları bu işin olmazsa olmazıdır."

Konuşmaların ardından Bedir, TMSF Başkanı Gülal'a isminin yazılı olduğu formayı hediye etti. Tören davetlilerin kulüp tesislerini gezmesiyle sona erdi.

Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbolcular, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve taraftarlar katıldı.

Muhabir: Murat Asil