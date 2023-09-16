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Spor, Futbol

İstanbulspor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın İstanbulspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
İstanbulspor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i ağırlayacak

İstanbul

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsaba, 17.00'de başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Bir maçı eksik olan İstanbulspor, bu sezon ligde oynadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

RAMS Başakşehir ise ligde oynadığı 3 maçı da kaybetti ve puanla tanışamadı.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ousseynou Ba bu mücadelede forma giyemeyecek.

Çağdaş Atan'ın ilk maçı

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde ilk resmi maçına İstanbulspor karşısında çıkacak.

İstanbulspor ve RAMS Başakşehir arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da birer galibiyet elde etti.

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