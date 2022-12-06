Israrlı hakem sorusuna kızan Eto'o, tekmeyle saldırdı
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Brezilya-Güney Kore maçının ardından tartışma ve kavga görüntüleriyle gündeme geldi.
Ad Dawhah
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 yendiği maçı Stat 974'te izleyen Eto'o, çıkışta kanalı için görüntü çeken sosyal medya kullanıcısıyla tartıştı.
Dünya Kupası elemelerinde Cezayir ile Kamerun arasındaki ikinci maçın hakemi Gambiyalı Bakary Gassama hakkındaki ısrarlı sorulara sinirlenen 41 yaşındaki Eto'o, tartışmaya başladığı muhatabına tekme attı.
Cezayir'in 1-0 üstünlüğüyle sona eren elemelerdeki ilk maçın rövanşını Kamerun, 120+4. dakikada Toko Ekambi'nin golüyle 2-1 kazanmıştı. Kamerun, deplasmanda atılan gol avantajıyla Katar 2022 biletini almıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.