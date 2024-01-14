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Spor, Futbol

İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında adli soruşturma

Adalet Bakanı Tunç, "Attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır." dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında adli soruşturma

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir, çocuk kadın, genç yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

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