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Spor, Futbol

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Barış Seçkin  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

Roma

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin 2027 yılına dek uzatıldığı belirtildi.

İtalya'ya 2017 yılında Milan'a transfer olarak gelen Çalhanoğlu, burada 4 yıl forma giydikten sonra 2021 yılında Milan'ın ezeli rakibi Inter'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Transfermarkt verilerine göre Inter'deki ilk sezonu 2021-2022'de 46 maçta 8 gol ve 13 asistlik performans ortaya koyan Çalhanoğlu, ikinci sezonu 2022-2023'te de 49 maçta 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Hakan Çalhanoğlu, Inter forması giydiği bu 2 sezonda, 2 İtalya Kupası, 2 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterirken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de final oynamıştı.

Bu arada Inter, 24 yaşındaki İtalyan stoper Alessandro Bastoni'nin de sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

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