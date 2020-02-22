Euro
6.61
Dolar
6.09
BIST 100
116,829.40
Altın
1,643.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Hüseyin Çimşir'den çifte değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu iki değişiklik yaptı

Emrah Oktay   | 22.02.2020
Hüseyin Çimşir'den çifte değişiklik Fotoğraf: Onur Çoban / AA

İstanbul

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, son yapılan Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'ine göre mecburi iki değişikliğe gitti.

Maç eksiğine rağmen haftaya 44 puanla lider giren bordo-mavili ekip, haftanın kritik mücadelelerinden birinde Beşiktaş'a konuk oldu.

Vodafone Park'ta yapılan maça Karadeniz temsilcisi Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Manuel Da Costa, Gaston Campi, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Guilherme Marques, Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth 11'i ile çıktı.

Trabzonspor'un yedek kulübesinde ise Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Caleb Ekuban, Manoel Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak ve Serkan Asan yer aldı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kazanarak liderlik koltuğuna oturdukları Demir Grup Sivasspor müsabakasının başlangıç kadrosunda 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Çimşir, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği ancak cezası bulunan John Obi Mikel ile sakatlığı olan Anthony Nwakaeme'yi Beşiktaş'a karşı oynatamadı. Genç teknik adam, Mikel'in yerine orta sahada Doğan Erdoğan'a, Nwakaeme'nin yerine ise kanatta Sturridge'e görev verdi.

Bordo-mavili taraftarlardan yoğun ilgi

Trabzonspor taraftarı, kendileri için ayrılan konuk takım tribününü doldurdu.

Süper Lig'de uzun zamandan sonra iddialı bir performans gösteren bordo-mavili ekibi taraftarları da Beşiktaş deplasmanında yalnız bırakmadı.

Karşılaşmada misafir takım için ayrılan biletlere büyük ilgi göstererek tribünü dolduran Trabzonspor taraftarları, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi.

Taraftarlar, müsabaka sırasında da tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor
AB'nin asıl hedefi Libya'da çözüm değil Akdeniz'de Türkiye’yi sınırlandırmak
Mirziyoyev’in ziyareti çerçevesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri
Avrupa'da yükselen ırkçılık futbolu da zehirliyor
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği

Benzer haberler

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında beraberliği uzatmalarda aldı

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında beraberliği uzatmalarda aldı

Hüseyin Çimşir'den çifte değişiklik

Beşiktaş-Trabzonspor maçında oyuncular sahaya ırkçılık karşıtı pankartla çıktı

'Ligde kalacağımıza inanıyoruz'

'Ligde kalacağımıza inanıyoruz'
Kayseri'de beraberlik

Kayseri'de beraberlik
Demir Grup Sivasspor'dan kritik haftada önemli galibiyet

Demir Grup Sivasspor'dan kritik haftada önemli galibiyet