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Spor, Futbol, Katar 2022

Hırvatistan 2022 Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Hilmi Sever, Emre Doğan   | 17.12.2022
Hırvatistan 2022 Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Doha


2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup etti.

Hırvatistan, Katar'da düzenlenen turnuvayı üçüncü tamamladı. Dünya Kupası'nda sergilediği performansla büyük bir başarıya imza atan Fas ise dördüncü oldu.

7. dakikada Hırvatistan öne geçti. Majer'in uzak mesafeden kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Perisic, topu kafayla penaltı noktası civarına gönderdi. Gvardiol'un yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından ağlarla buluştu: 1-0.

9. dakikada Fas beraberliği yakaladı. Ziyech'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Majer'den sekerek havalanan topu takip eden Dari, altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

42. dakikada Hırvatistan ikinci golü buldu. Livaja'nın kısa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Orsic'in ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak ağlara gitti: 2-1.

Hırvatistan, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

75. dakikada Fas gole yaklaştı. En-Neysri'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Gvardiol gole izin vermedi.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Hırvatistan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Hırvatistan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Fas ise turnuvayı dördüncü tamamladı.

Ödül töreni düzenlendi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan Hırvatistan, üçüncülük ödülünü aldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Katar Futbol Federasyonu Başkanı Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, Hırvatistan'ın teknik ekibi ile oyuncularına üçüncülük madalyalarını takdim etti.

Hırvat futbolcular, madalya töreninin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular, dünya üçüncülüğünü yakınları ve taraftarlarıyla kutladı.

İkinci kez dünya üçüncüsü

Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra üçüncü oldu.

2018'de final oynayan ancak Fransa'ya yenilerek ikincilikle yetinen Hırvatistan, bu turnuvada Fransa 1998'in ardından ikinci kez üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Hırvatistan, 1998'deki üçüncülük maçında Hollanda'yı da aynı skorla mağlup etmişti.

Gvardiol, Dünya Kupası'nda gol atan en genç Hırvat

Josko Gvardiol, Dünya Kupası'nda gol atan en genç Hırvat oyuncu unvanını elde etti.

Hırvat futbolcu, 20 yaş 328 gün ile bu unvanın sahibi oldu. Gvardiol böylece 22 yaş 267 günle 2002 Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran Ivica Olic'i geride bıraktı.

Turnuvada sergilediği performansla dikkati çeken Josko Gvardiol, üçüncülük maçının en iyi oyuncusu seçildi.


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