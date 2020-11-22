Euro
9.04
Dolar
7.62
BIST 100
1,323.95
Altın
1,873.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Hatay'ta beraberlik

Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

Salim Taş   | 22.11.2020
Hatay'ta beraberlik Fotoğraf: Burak Milli / AA

Hatay

3. dakikadaki Hatayspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rayane, topu Sackey'e bıraktı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

10. dakikada Rayane'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasına, altıpas içinde yükselen Akintole'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışan Diouf'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Hatayspor ağlarına gitti: 0-1.

35. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Rayane'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikadaki Atakaş Hatayspor atağında Burak Can Çamoğlu'nun uzun pasında kalesini terk eden Gökhan Akkan, topu taca atarak tehlikenin büyümesini önledi.

64. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Baiano'nun düşürülmesi sonrası kazanılan serbest atışı sağ kanatta ceza sahası dışından kullanan Boldrin, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Rayane'nin uzun pasında kalesini terk eden Gökhan Akkan, ceza sahası çizgisi üzerinde topu kafayla uzaklaştırmaya çalışırken, ıskaladı. Pozisyonu takip eden Boupendza, bu hatayı iyi değerlendirerek meşin yuvanlağı boş kaleye gönderdi: 2-2. 

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 261 bini geçti
Fransa'da vizonlarda ilk defa Kovid-19 tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'dan korunmada 'En iyi tedbir evimizdir' uyarısı
Rusya'da üretilen Kovid-19 aşı adayının ABD'nin geliştirdiklerinden ucuz olacağı iddia edildi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 475 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İttifak Holding Konyaspor 3 puanın sahibi oldu

İttifak Holding Konyaspor 3 puanın sahibi oldu

Hatay'ta beraberlik

Denizlispor kötü gidişi durduramıyor

Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor
Beşiktaş'ın gol yükü Larin, Aboubakar ve Atiba'da

Beşiktaş'ın gol yükü Larin, Aboubakar ve Atiba'da

Fenerbahçe deplasman fobisini yendi

Fenerbahçe deplasman fobisini yendi