Hatayspor'dan 2 yeni transfer

Hatay
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki defans oyuncusu Cengiz Demir'i ve 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı transfer ettiğini duyurdu.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan genç defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1, Konyaspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine onursal başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı." ifadeleri kullanıldı.
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