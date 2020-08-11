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Spor, Futbol

Hatayspor teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaştı.

Cem Genco   | 11.08.2020
Hatayspor teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı

Hatay

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak da katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-beyazlılar, TFF 1. Lig'de sezonun tamamlanması sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırmıştı.


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