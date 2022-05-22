Hatayspor sahasında farklı kazandı

Hatay
4. dakikada sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Adekugbe'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topa El Kaabi'nin şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
24. dakikada konuk ekip öne geçti. Mehmet Umut Nayir'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hayrullah Bilazer'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
34. dakikada Kahraba'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya El Kaabi'nin kafa vuruşunda, top üsten az farkla dışarı çıktı.
36. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde serbest vuruş kullanan El Kaabi'nin sert şutu kaleci Onurcan Piri'den döndü. Savunma dönen topu uzaklaştırdı.
41. dakikada Onur Ergün'ün sol kanattan altıpas içine gönderdiği ortada El Kaabi'nin röveşata vuruşunda, top direğin üstünden dışarı gitti.
44. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kahraba'nın ara pasında Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
46. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahasına girerek sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.
50. dakikada Hatayspor'un geliştirdiği atakta Sadık Baş'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutta, kaleci Onurcan Piri son anda topu kornere çeldi.
54. dakikada ev sahibi Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Kahraba'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Bertuğ Özgür Yıldırım, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
64. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önü sol çaprazda topla buluşan Kahraba'nın çektiği sert şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.
68. dakikada GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçın hakemi Ali Balabıyık'ı maçta verdiği karardan dolayı alkışla protesto edince, kırmızı kartla tribüne gönderildi.
80. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın pasında kaleci Göktan Cörüt ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin şutunda, top ağlara gitti: 4-1.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
GZT Giresunspor Yardımcı Antrenörü İlker Avcıbay: Hedefimiz zaten bu sene ligde kalıcı olmaktı
Avcıbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kente cezalı ve sakat oyuncularından dolayı eksiklerle geldiklerini, sahaya 19 yaş altı takımından isimleri sürdüklerini belirtti.
Oyuncuların ellerinden geleni yaptığını dile getiren Avcıbay, ilk yarı kontrollü ve dengeli oynadıklarını aktardı.
Rakibin tecrübeli ve fiziksel olarak daha iyi olduğunun altını çizen Avcıbay, "İkinci yarıda oyun üstünlüğünü ele aldılar. Onları tebrik ediyorum. Biz sezonu hakem camiasına inanılmaz destek vererek ve onlarla ilgili hiç konuşmayarak tamamladık. Bugün maalesef hocamız bu kadar centilmen olmasına rağmen ligin son maçında atıldı. Bu bizim gösterdiğimiz centilmenliğe, samimiyete, hocamızın hakem camiasıyla ilgili yaptığı pozitif açıklamalara karşı yakışmayacak, olmayacak bir davranıştı." ifadelerini kullandı.
Ligi istedikleri hedef doğrultusunda bitirdiklerini aktaran Avcıbay, "İsteğimiz hedef zaten bu sene ligde kalıcı olmaktı." dedi.
Avcıbay, bu süreçte ellerinden gelen gayreti maksimum seviyede gösteren oyuncularına teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.