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Spor, Futbol

Hatayspor için 2 milyon 560 bin lira toplandı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer almak için mücadele eden Hatayspor'a destek amacıyla başlatılan kampanyaya 9 günde 2 milyon 560 bin lira bağışta bulunuldu.

Lale Köklü   | 29.05.2019
Hatayspor için 2 milyon 560 bin lira toplandı

Hatay

Hatay Valiliği tarafından, Spor Toto 1. Lig play-off finaline yükselerek tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alma şansına yaklaşan Hatayspor'a destek amacıyla 20 Mayıs'ta başlatılan maddi destek çağrısı sonrası kentten çeşitli kişilerce bağışta bulunuldu.

Şu ana kadar 470 kişinin bağışla destekte bulunduğu kampanya kapsamında 9 günde 2 milyon 560 bin lira toplandı.

Kampanyaya destek vermek isteyenlerin, Hatayspor Kulübü Derneğinin QNB Finansbank Antakya Çarşı Şubesi'ndeki, "TR31 0011 1000 0000 0083 0026 56" IBAN nolu hesabına bağışta bulunabileceği aktarıldı.

Kentte büyük heyecan yaşanıyor

Öte yandan, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında yarın saat 21.45'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off final maçı için Hatay'da da hazırlıklar yapılıyor.

Bazı taraftarlar karşılaşmayı statta izlemek için İstanbul'a gitmeyi planlarken, gitmeyi imkanı olmayanlar için de kent merkezinde ve ilçelerde dev ekranlar kurulacak.

Maçı kazanması durumunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkacak olan bordo-beyazlı takım için tüm kentte büyük heyecan yaşanıyor.


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