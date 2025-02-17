Dolar
36.23
Euro
37.99
Altın
2,901.94
ETH/USDT
2,684.40
BTC/USDT
96,410.00
BIST 100
9,886.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Hatayspor, 99 gün sonra galibiyet hasretini dindirdi

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek ligde 99 gün sonra 3 puan kazanma başarısı gösterdi.

Mustafa Ünal Uysal  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Hatayspor, 99 gün sonra galibiyet hasretini dindirdi

Mersin

Sezona teknik direktör Özhan Pulat ile başlayan ve Rıza Çalımbay ile devam eden, ardından 20. haftadan itibaren göreve Murat Şahin'i getiren Hatay ekibi, "ateş hattı" diye tabir edilen düşme potasında kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Akdeniz ekibi, ligin 24. haftasında dün Mersin'de konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek 3 puana ulaştı. Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golü Funsho Bamgboye kaydetti.

Ligde bu sezon ilk galibiyetini geçen sene 9 Kasım'da Mersin'de 3-1 mağlup ettiği Gaziantep FK karşısında alan Hatayspor, 99 gün sonra 3 puana ulaştı.

Murat Şahin ile 5 maçta 4 puan

Bordo-beyazlı ekip, Murat Şahin yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 4 puan topladı.

Bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Hatay ekibi, Süper Lig'de puanını 13'e yükseltti.

Ligde 18. sırada bulunan ve henüz deplasman galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor, 21 Şubat Cuma günü ligin 25. haftasında Sipay Bodrum FK'ya konuk olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Canlı yayında bilirkişinin ifşa edilmesine ilişkin iddianame hazırlandı
Bakan Işıkhan'dan meslek lisesi mezunlarına destek açıklaması
Türkiye güçlü ordusuyla 73 yıldır NATO'nun uluslararası görevlerine destek veriyor

Benzer haberler

Kazada ölen 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin'i öğretmenleri müzik sevgisiyle anıyor

Kazada ölen 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin'i öğretmenleri müzik sevgisiyle anıyor

Trabzonspor, 5. Güneş döneminde istikrarı sağlayamadı

Hatayspor, 99 gün sonra galibiyet hasretini dindirdi

Samsunspor, Konyaspor'u 1-0 yendi

Samsunspor, Konyaspor'u 1-0 yendi
Atakaş Hatayspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi

Atakaş Hatayspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi
Galatasaray ile Çaykur Rizespor 46. randevuda

Galatasaray ile Çaykur Rizespor 46. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet