Euro
6.32
Dolar
5.77
BIST 100
99,634.78
Altın
1,398.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Hasan Şaş'tan transfer açıklaması

Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, "Aboubakar, Diego Costa, Falcao, Nainggolan. Galatasaray Kulübünün hiç ilgilenmediği oyuncuları biz de medyadan duyuyoruz." dedi.

Hüseyin Eroğul   | 07.07.2019
Hasan Şaş'tan transfer açıklaması

İstanbul

Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemini değerlendirdi. 

Kulübün resmi kanalı GS TV'ye konuşan Şaş, "Taraftarlarımız bu transfer döneminde de sakin olsunlar. Biz Galatasaray adına hem maddi hem manevi olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek ve kaliteli oyuncu almak için çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşulan isimleri medyadan öğrendiklerini söyleyen Şaş, şunları kaydetti:

"Transfer müjdelerini de vereceğiz ama çok aceleye gerek yok. Birkaç yerimizde eksiğimiz var. Bunları da nasıl sezon ortasında tamamladıysak, şimdi de tamamlayacağız. Önümüzde iki aylık bir süreç var. En iyisini alacağız. O kadar çok isim yazılıyor ki bazen biz de gülüyoruz. Aboubakar, Diego Costa, Falcao, Nainggolan. Galatasaray Kulübünün hiç ilgilenmediği oyuncuları biz de medyadan duyuyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası

Benzer haberler

'Üç takım da Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor'

'Üç takım da Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor'

Hasan Şaş'tan transfer açıklaması

Erol Bedir'den transfer açıklaması

Babel'den yeni sezon mesajı

Babel'den yeni sezon mesajı
'Berlin Panteri': Turgay Şeren

'Berlin Panteri': Turgay Şeren
Merih Demiral resmen Juventus'ta

Merih Demiral resmen Juventus'ta