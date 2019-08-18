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Spor, Futbol

Hasan Şaş istifadan vazgeçti

Galatasaray Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Erkan Tiryaki   | 18.08.2019
Hasan Şaş istifadan vazgeçti

İstanbul

Sosyal medya hesabından dün "Görevimden istifa ediyorum." açıklaması yapan Galatasaray Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, bugün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir fotoğrafını yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Şaş, görevinin başında olduğunu şu ifadelerle belirtti:

"Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, bir şey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın."

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada da Hasan Şaş'ın görevinin başında olduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır. Antrenörümüz Hasan Şaş'a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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