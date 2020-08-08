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Spor, Futbol

Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'de

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Halil İbrahim Avşar   | 08.08.2020
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'de

Ankara

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. 

İmza töreninde kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı belirtildi.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sosyal medya hesaplarından da UEFA Şampiyonlar Ligi müziğiyle yayımladığı videoyla deneyimli futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. 

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