Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'de

Ankara
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı.
✍️ #TürkiyeninYeniŞampiyonu'na hoş geldin @HAK3!— İstanbul Başakşehir 🏆 #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 8, 2020
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Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
İmza töreninde kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı belirtildi.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sosyal medya hesaplarından da UEFA Şampiyonlar Ligi müziğiyle yayımladığı videoyla deneyimli futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
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