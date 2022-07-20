Dolar
17.55
Euro
17.98
Altın
1,711.33
ETH/USDT
1,523.10
BTC/USDT
23,085.00
BIST 100
2,501.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Haris Seferovic, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yürüttüğü İsviçreli golcü Haris Seferovic İstanbul'a geldi.

Emrah Oktay   | 20.07.2022
Haris Seferovic, Galatasaray için İstanbul'da

İstanbul

Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Seferovic, Lizbon'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'ndaki Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. Seferovic'in yanında eşi ve çocukları da yer aldı.

Tecrübeli futbolcuya, Portekiz'deki sağlık kontrollerine katılan Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce de eşlik etti.

Bir grup taraftarın tezahüratlarla karşıladığı tecrübeli futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok taraftar, beni karşılamak için gecenin bu saatinde buraya geldi. Çok mutluyum ve kendimi çok iyi hissediyorum. İyi bir sezon geçirmeyi diliyorum." diye konuştu.

Sakat olduğu yönünde iddialar olduğunun söylenmesi üzerine Seferovic, "Herhangi bir sakatlığım yok. Geçen sezon sakatlık yaşadım ama bu yıl iyi hissediyorum. Fit durumdayım. Herhangi bir problemim yok." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara "üçlü" tezahüratı yaptıran Seferovic, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

İsviçreli futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.

Kariyeri

Kariyerine İsviçre'de başlayan Bosna Hersek asıllı santrfor, sırasıyla Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel Xamax, Lecce, Novara, Real Sociedad, Eintracht Frankfurt ve Benfica'da forma giydi.

Benfica'da 2017'den bu yana top koşturan Seferovic, 187 resmi maçta 74 kez fileleri havalandırdı. Kariyerinde toplam 421 resmi maça çıkan 30 yaşındaki golcü futbolcu, 124 kez gol sevinci yaşadı.

İsviçre Milli Takımı'nın da formasını terleten Haris Seferovic, 86 karşılaşmada 25 gol attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da 52 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle mücadelemiz her daim sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
Sanık eski korgeneral Metin İyidil yeniden hakim karşısında

Benzer haberler

Haris Seferovic, Galatasaray için İstanbul'da

Haris Seferovic, Galatasaray için İstanbul'da

Fatih Karagümrük, Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna dahil etti

Galatasaray, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı

Galatasaray, Haris Seferovic'in transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray, Haris Seferovic'in transferi için görüşmelere başladı
Galatasaray hazırlık maçında Pardubice ile golsüz berabere kaldı

Galatasaray hazırlık maçında Pardubice ile golsüz berabere kaldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Dinamo Kiev'in kalitesine en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Dinamo Kiev'in kalitesine en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz