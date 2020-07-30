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Spor, Futbol

Halı sahalar açılıyor

Halı Saha Futbol Federasyonu, Kovid-19 nedeniyle 5 aydır kapalı olan tesislerin 4 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.

Hüseyin Burak Demirer   | 30.07.2020
Halı sahalar açılıyor

Ankara

Halı Saha Futbol Federasyonundan (HFF) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

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