Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını sene başından bu yana desteklediğini belirterek, "Futbolda hakemler gördüklerini değil, düşündüklerini çalıyor ve bu futbolu köreltiyor." dedi.

Mehmet Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, VAR sisteminin hakem hatalarını en aza indirmesi noktasında futbola önemli fayda sağlayacağını ifade etti.

Bu düşünceyi sene başından itibaren savunduğunu kaydeden Özdilek, "VAR'ın futbolda hatayı daha aza indirme anlamında fayda sağlayacağını düşünüyorum ve halen bu düşüncemden geri adım atmadım." diye konuştu.

"Hakemler çok tartışılan bir konuma geldi"

Süper Lig'de görev yapan hakemlerin yaptığı hataların insanların kafasında soru işareti olarak kaldığını dile getiren Özdilek, "VAR sisteminde hakemlerin pozisyonları gidip tekrar izlemeleri, verecekleri kararlar anlamında çok önemli. Hakemler çok tartışılan bir konuma geldi. Evet hata yapıyorlar ama gidip pozisyonun tekrarına bakarken yine hata yaparsa, bu sefer insanların kafasında soru işareti oluyor. Dolayısıyla konuşan bir toplum daha çok konuşmaya başlıyor ve en büyük yarayı da onlar alıyor." şeklinde konuştu.

Özdilek, böyle bir sorunun olmaması için hakemlerin üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Futbolda hakemler gördüklerini değil, düşündüklerini çalıyor ve bu futbolu köreltiyor. Net pozisyonda görüyorsa zaten sormasına bile gerek yok ama bizim net gördüklerimizin uygulanmasında sıkıntı var." değerlendirmesinde bulundu.

"3-4 maçta hakem hataları oyunun çok önüne geçti"

VAR sisteminin bu sene ilk defa uygulamaya konulduğunu ve birçok maçta sıkıntı yaşandığını anlatan Özdilek, bu sürecin takımları puan anlamında etkilediğine vurgu yaptı.

"Bu dönem bir geçiş süreci olduğu için sancılıdır." diyen Özdilek, "Sadece biz değil, birçok takım sıkıntı yaşadı. Ben kendi penceremden baktığım zaman, 3-4 maçta hakem hataları oyunun çok önüne geçti. Dolayısıyla bu da bizi puan anlamında çok rahatsız etti. Bu bir gerçek. Herkes kendi açısından haklı ama bizim hakemlere olan inancımızda yalpalama ve sendeleme yok." ifadelerini kullandı.

"Geri dönüşü olmayan haftalar başladı"

Süper Lig'de mücadele eden bütün takımların bir hedefinin olduğuna işaret eden Özdilek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her takımın bir hedefi var. Kimi şampiyonluk, kimi Avrupa'ya gitme, kimi düşme potasından çıkma, kimisi de orta sıralarda kalma mücadelesi veriyor. Yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile hakemlerin daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Artık her takım için geri dönüşü olmayan haftalar başladı. Burada en büyük görev hakemlere düşüyor. Hakikaten futbolun konuşulduğu maçların oynanması en büyük hayalim."