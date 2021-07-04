Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Hagi ve Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ercan Çakar   | 04.07.2021
Hagi ve Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti

Istanbul

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynandığı aktarıldı.

Antrenmanı ziyaret eden Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun, çift kale maçı Fatih Terim ile izlediği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 6 Temmuz Salı günü sürdürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 192 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha Kovid-19 aşı hizmeti sunulacak
KKTC'de Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı
BioNTech aşısı Kovid-19 geçirenlere tek doz uygulanacak
'Kovid-19 savaşçıları' köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor

Benzer haberler

Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı

Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira, İstanbul'a geldi

Sivasspor'un yeni transferi Sefa Yılmaz: Bu takımın bir parçası olmak gurur verici

Hagi ve Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti

Hagi ve Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti
Galatasaray'da Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
Kupa Amerika'da son iki yarı finalist belli oldu

Kupa Amerika'da son iki yarı finalist belli oldu