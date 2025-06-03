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Spor, Futbol

Göztepe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 2025-2026 sezonu öncesi kamp programı belirlendi.

Mustafa Güngör  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Göztepe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu

İzmir

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, 29 Haziran Pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

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Çalışmalarını bir hafta İzmir'de sürdürecek ekip, 6 Temmuz'da Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek, hazırlık kampını 20 Temmuz Pazar gününe kadar burada sürdürecek.

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