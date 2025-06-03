Göztepe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu

İzmir
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, 29 Haziran Pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
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Çalışmalarını bir hafta İzmir'de sürdürecek ekip, 6 Temmuz'da Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek, hazırlık kampını 20 Temmuz Pazar gününe kadar burada sürdürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.