Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.81
BIST 100
96,299.20
Altın
1,283.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım basın mensupları ile bir araya geliyor
logo
Spor, Futbol

Göztepeli Akbunar ve Öztürk hakkında suç duyurusu

Göztepeli 3 taraftar, kendilerini tehdit ve darbettikleri iddiasıyla futbolcular Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ömer Süt   | 15.04.2019
Göztepeli Akbunar ve Öztürk hakkında suç duyurusu

Izmir

Göztepeli 3 taraftar, takımlarının Spor Toto Süper Lig'de oynadığı Akhisarspor maçının ardından bazı futbolcuların tehdit ve hakaretine maruz kaldıkları ve darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Avukatları aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan İ.Ş, S.U. ve F.M.A, 7 Nisan'da Göztepe'nin kendi sahasında oynadığı Akhisarspor maçından sonra futbolcular Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk ile yanlarındaki 6 kişinin "tehdit, hakaret, 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarını işlediklerini iddia etti.

Taraftarların avukatı Mehmet Korkut verdiği dilekçede maçın ardından taraftarların eleştiri hakkını kullanarak futbolculara tepki gösterdiğini ancak Akbunar ve Öztürk ile yanındakilerin müvekkillerini darbettiğini, küfür ederek tehditlerde bulunduklarını öne sürdü.

Korkut, 8 şüpheli hakkında atılı suçlardan kamu davası açılmasını talep etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi

Benzer haberler

Sinan Gümüş Galatasaraylı taraftarlardan özür diledi

Sinan Gümüş Galatasaraylı taraftarlardan özür diledi

Çaykur Rizespor sahasında kazandı

Soylu'dan CHP'li Erkek hakkında suç duyurusu

Kaynak ustasının Fenerbahçe aşkı

Kaynak ustasının Fenerbahçe aşkı
Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir 'kabusu'

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir 'kabusu'
Akhisar deplasmanda galip

Akhisar deplasmanda galip