Göztepe'den Tayfur Bingöl için veda mesajı

İzmir
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Tayfur Bingöl için veda mesajı yayımladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'e yükselen kadroda yer alan ve 3 sezondur takımda mücadele eden Tayfur Bingöl'e tüm emekleri için teşekkür edildi.
Tayfur Bingöl, Göztepe ile play-off'lar dahil 1. Lig'de 36, Süper Lig'de 46 maça çıkmıştı.
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