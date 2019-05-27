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Spor, Futbol

Göztepe'den Tayfur Bingöl için veda mesajı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Tayfur Bingöl için veda mesajı yayımladı.

Ali Korkmaz   | 27.05.2019
Göztepe'den Tayfur Bingöl için veda mesajı

İzmir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Tayfur Bingöl için veda mesajı yayımladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'e yükselen kadroda yer alan ve 3 sezondur takımda mücadele eden Tayfur Bingöl'e tüm emekleri için teşekkür edildi.

Tayfur Bingöl, Göztepe ile play-off'lar dahil 1. Lig'de 36, Süper Lig'de 46 maça çıkmıştı.


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