Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,582.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni"ne katılıyor
logo
Spor, Futbol

Göztepe'de yüzler gülüyor

Süper Lig'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, oyuncularını tebrik etti.

Ali Korkmaz   | 16.02.2020
Göztepe'de yüzler gülüyor

İzmir

Süper Lig'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Konyaspor maçının dengeli başladığını ancak ilk yarım saatlik bölümde net pozisyonlar bulduklarını belirtti. Bir anlık talihsizlik sonucu geriye düştüklerini dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Bu golün reaksiyonunu hemen 5 dakika sonra vermemiz oyunun geri kalan dakikaları için çok değerliydi. İkinci yarıda takımım oyunun bütün kontrolünü eline aldı. Rakibimize pozisyon vermezken, pas ve geçiş oyunlarını da çok iyi oynadık. Birçok pozisyon bulduk, bunun sonucunda çok değerli bir galibiyet aldık. Çok iyi mücadele edip gerçekten iyi bir futbol oynayan futbolcularımı tebrik ediyorum. Bizi Konya'da da yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum."

İkinci devrede kayıpsız

Ligde 21. haftadaki Çaykur Rizespor maçı, kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin İzmir'e gelememesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenen Göztepe, sezonun ikinci yarıda çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

22. haftayı 33 puanla 8. sırada geçen Göztepe, 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Son haftalardaki formuyla dikkati çeken Serdar Gürler, dün attığı golle ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Halil Akbunar'ın da 5. golüne ulaştığı sarı-kırmızılı ekipte Andre Castro ise 3. golünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

PFDK'den Hasan Şaş'a iki maç men cezası

PFDK'den Hasan Şaş'a iki maç men cezası

Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi 15 hafta sürdü

Göztepe'de yüzler gülüyor

Beşiktaş'ın büyük hüsranı

Beşiktaş'ın büyük hüsranı
Trabzonspor'un takım otobüsünü bekleyen Numan'ın hayali gerçek oldu

Trabzonspor'un takım otobüsünü bekleyen Numan'ın hayali gerçek oldu
Çaykur Rizespor alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Çaykur Rizespor alt sıralardan uzaklaşmak istiyor