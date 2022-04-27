Göztepe'de Tomas dönemi sona erdi

İzmir
İZMİR (AA) - Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarının ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A takımı teknik direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."
Soner Aydoğdu ile de yollan ayrıldı
Göztepe, oyuncularından Soner Aydoğdu ile de yollarını ayırdı.
Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.