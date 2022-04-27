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Spor, Futbol

Göztepe'de Tomas dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.

Hüseyin Bağış   | 27.04.2022
Göztepe'de Tomas dönemi sona erdi

İzmir

İZMİR (AA) - Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarının ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımı teknik direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

Soner Aydoğdu ile de yollan ayrıldı

Göztepe, oyuncularından Soner Aydoğdu ile de yollarını ayırdı.

Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."

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