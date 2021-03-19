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Spor, Futbol

Göztepe yarın Sivasspor'u konuk edecek

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Ali Korkmaz   | 19.03.2021
Göztepe yarın Sivasspor'u konuk edecek

İzmir

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Göztepe, 39 puanla 9. sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Alpaslan Öztürk yarın forma giyemeyecek.

Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Demir Grup Sivasspor, 37 puanla Göztepe'nin bir sıra gerisinde 10. durumda bulunuyor.

Rakibiyle Süper Lig'de 7 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Toplam 11 gol üreten ve kalesinde 9 gol gören İzmir temsilcisi, rakibiyle oynadığı son 2 maçı kazandı. Göztepe, İzmir'deki 3 müsabakada rakibine yenilmedi.

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