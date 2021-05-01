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Spor, Futbol

Göztepe yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak

Süper Lig'in 39. haftasında Göztepe, yarın Frapot TAV Antalyaspor ile Antalya'da karşılaşacak.

Ali Korkmaz   | 01.05.2021
Göztepe yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak

İzmir

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ligde 1 yenilgi aldığı son 6 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayan Göztepe, haftaya 48 puanla 10. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Obinna Nwobodo ile sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarın forma giyemeyecek.

Galip gelemediği son 4 karşılaşmada sadece 1 puan alabilen Fraport TAV Antalyaspor 43 puanla 11. durumda bulunuyor.

Ligin ilk yarısında rakibine 1-0 mağlup olan Göztepe, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'a karşı çıktığı 11 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

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