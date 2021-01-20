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Spor, Futbol

Göztepe, Ünal Karaman’la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman’la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ali Korkmaz   | 20.01.2021
Göztepe, Ünal Karaman’la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

İzmir

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ünal Karaman'la sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Karaman ve ekibinin yarınki antrenmanla görevine başlayacağının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

A ve ümit milli futbol takımlarında görev yapan Karaman, kulüp kariyerinde Konyaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı.

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