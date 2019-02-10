Göztepe sahasında galip

İZMİR
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçı ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
1. dakikada Nsakala'nın savunmadan dönen ortasında Djalma Campos cezası içinde vuruşunu yaptı, kaleci Beto gole izin vermedi.
15. dakikada Yasin Öztekin'in soldan pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Castro'nun şutunda, top sol kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.
20. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Göztepe'de, cezasına yapılan ortada Yasin Öztekin topla buluştu. Yasin Öztekin'in vuruşunda kale direğinden dönen topu Deniz Kadah kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.
31. dakikada sol kanattan Castro'nun ortasına hareketlenen Borges'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
42. dakikada Djalma Campos'un kullandığı korner atışında, Tzavellas'ın ceza alanı içinde kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmanın 61. dakikasında gelişen Göztepe atağında, Poko'nun pasında cezası içinde topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz gole izin vermedi.
74. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Junior Fernandes'in pasında sol çaprazda topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2
89. dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Castro'nun ceza sahası içine doğru attığı topa hareketlenen Ghilas'ın röveşatasında top ağlarla buluştu: 3-2
90+1. dakikada Göztepe sahada 10 kişi kaldı. Serdar Gürler, Efecan Karaca'yla girdiği mücadelenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Karşılaşma, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından aralarında gerginlik yaşanan Göztepe'de Alpaslan Öztürk ile Aytemiz Alanyaspor'da Taha Yalçıner sarı kart gördü.
Muhabir: Halil Şahin