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Spor, Futbol

Göztepe, Mossoro'yu transfer etti

Sarı kırmızılı ekip, son olarak Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ramazan Ercan   | 02.09.2019
Göztepe, Mossoro'yu transfer etti

İzmir

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014-2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan ve Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maça çıkan Marcio Mossoro ile sözleşme imzalandı.

Mossoro ile sarı kırmızılı ekip 1+1 yıllığına anlaştı.

Açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu için, "Mossoro'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

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