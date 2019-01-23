Göztepe kupada çeyrek finalde

İZMİR
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, adını çeyrek finale yazdırdı.
İki takım arasında Antalya'daki müsabaka 3-3 eşitlikle tamamlanmıştı.
13. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içindeki Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
21. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza alanı içindeki Gouffran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Antalyaspor'dan Osman Çelik'e çarpan top filelere gitti: 1-0.
39. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Göztepe yarı sahasından Castro'nun uzun pasına hareketlenen Serdar Gürler, kalesinden çıkan Ferhat Kaplan'ın ceza sahası dışında topa müdahale edememesi sonrası bir anda önemli bir fırsat yakaladı. Serdar Gürler, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.
66. dakikada Gouffran'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Deniz Kadah'ın düzgün şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
Müsabakadan 3-0 galip ayrılan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Muhabir: Ali Korkmaz