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Spor, Futbol

Göztepe, Kasımpaşa ile yarın deplasmanda karşılaşacak

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan'ın yanı sıra cezalı Soner Aydoğdu forma giyemeyecek.

Ali Korkmaz   | 12.03.2020
Göztepe, Kasımpaşa ile yarın deplasmanda karşılaşacak

İzmir

Süper Lig'de son 2 haftada puan alamayan Göztepe, 26. haftada yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Ligde Çaykur Rizespor müsabakası 17 Mart Salı gününe ertelenen ve 1 maçı eksik bulunan Göztepe, 26. haftaya 34 puanla 8. sırada girdi.

Son 2 haftada Hes Kablo Kayserispor'a 1-0, Medipol Başakşehir'e ise 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, yarın Kasımpaşa karşısına çıkacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Soner Aydoğdu yarın forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'ya karşı sadece 1 galibiyeti var

Süper Lig'de Kasımpaşa ile daha önce 13 maça çıkan Göztepe bu müsabakalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Karşılaşmalarda 10 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 19 gol gördü.

Ligin ilk devresinde Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Göztepe, İstanbul'da çıktığı 6 maçta sahadan 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

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