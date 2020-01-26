Göztepe evine şen döndü

İzmir
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Göztepe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
İlk yarı
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
3. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön tarafta Jerome'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Halil’in derinlemesine pasında ceza sahasına sızan Serdar’ın sağ çaprazdan çektiği şutta, top az farkla üstten auta çıktı.
21. dakikada Castro'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etti.
25. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, Douglas'a rağmen meşin yuvarlakla ilerledi. Ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada topa dokunan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
36. dakikada ceza alanı içinde Halil'in Diaby'ye müdahalesinin ardından hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. Atışı 38. dakikada kullanan Burak Yılmaz, takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.
45+3. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in ortasında arka tarafta topa dokunan Borges, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
73. dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde oluşan karambolde Göztepeli savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
81. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
84. dakikada Göztepe ceza sahası önünde Titi'den topu kapan Burak Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Beto topu uzaklaştırdı.
90+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın güzel şutunda kaleci Beto, güzel bir refleksle gole izin vermedi.
Müsabaka Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.