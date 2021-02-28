Göztepe evinde tek golle kazandı

İzmir
Göztepe-Kasımpaşa müsabakasının 15. dakikasında orta sahada Cherif Ndiaye'ye yaptığı faulün ardından Derrick Luckassen direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
25. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada arka tarafta Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
Maçın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
Karşılaşmanın 50. dakikasında Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
55. dakikada ceza sahası sağ çapraz pozisyondaki Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan Can, topu çeldi.
Göztepe'de ilk sarı kartını 72. dakikada gören Berkan Emir, 84. dakikada ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Müsabaka Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.