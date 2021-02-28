Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe evinde tek golle kazandı

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Ali Korkmaz   | 28.02.2021
Göztepe evinde tek golle kazandı Fotoğraf: Ömer Evren Atalay / AA

İzmir

Göztepe-Kasımpaşa müsabakasının 15. dakikasında orta sahada Cherif Ndiaye'ye yaptığı faulün ardından Derrick Luckassen direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

25. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada arka tarafta Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

Maçın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 50. dakikasında Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

55. dakikada ceza sahası sağ çapraz pozisyondaki Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan Can, topu çeldi.

Göztepe'de ilk sarı kartını 72. dakikada gören Berkan Emir, 84. dakikada ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Müsabaka Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 512 bine yaklaştı
İran Kovid-19 nedeniyle 17 Afrika ve 14 Güney Amerika ülkesiyle uçak seferlerini durdurdu
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 917 bini geçti
Ürdün İçişleri ve Adalet Bakanları Kovid-19 önlemlerine aykırı davrandıkları için istifa etti

Benzer haberler

Göztepe evinde tek golle kazandı

Göztepe evinde tek golle kazandı

Sivasspor, ligde 4 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi

LeBron James ile Zlatan Ibrahimovic arasında polemik büyüyor

LeBron James ile Zlatan Ibrahimovic arasında polemik büyüyor
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşmasına hazır

Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşmasına hazır