Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.32
ETH/USDT
2,500.60
BTC/USDT
69,633.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da partisinin "Genel İstişare Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Göztepe, deplasmanda üstünlüğünü yine koruyamadı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Göztepe, bu sezon deplasmanda öne geçtiği 3. maçta yine galibiyete uzanamadı.

Ali Korkmaz  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Göztepe, deplasmanda üstünlüğünü yine koruyamadı

İzmir

Haftayı 15 puanla kapatan Göztepe, iç saha performansının aksine deplasmandaki kötü sonuçlarını sürdürdü. Dış sahada son 3 maçını kaybeden Göztepe, ilk 2 deplasmanından birer puanla ayrıldı.

Ligde topladığı 15 puanın 13'ünü kendi evinde alan Göztepe, dış sahada sadece 2 puan toplayabildi.

Deplasmanda 3. kez öne geçtiği müsabakayı kazanamadı

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon dış sahadaki Corendon Alanyaspor ve Samsunspor maçlarının ardından Gaziantep FK karşısında da üstünlüğünü koruyamadı.

Corendon Alanyaspor müsabakasında öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 3-1 üstünlük kurduğu Samsunspor deplasmanında ise rakibine 4-3 yenildi.

Göztepe, Gaziantep FK karşısında da 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de son golünü 4 Şubat 2021'de Yeni Malatyaspor formasıyla Göztepe'ye atan Ahmed Ildız, dün attığı gole rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Narkoçelik-45" operasyonlarında 2 bin 587 şüpheli yakalandı
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul'un bazı kesimlerinde sis etkili oldu
Türkiye ve dünya gündemi
Küçükçekmece'de patlayan su borusu sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı

Benzer haberler

Gaziantep FK, ligde 4 maçtır yenilmiyor

Gaziantep FK, ligde 4 maçtır yenilmiyor

Göztepe, deplasmanda üstünlüğünü yine koruyamadı

Başakşehir, Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Gaziantep FK, Göztepe'yi evinde yendi

Gaziantep FK, Göztepe'yi evinde yendi
Manchester United'in yeni teknik direktörü Ruben Amorim oldu

Manchester United'in yeni teknik direktörü Ruben Amorim oldu
Patentini aldıkları dijital spor oyunu ile dünya pazarına yön vermek istiyorlar

Patentini aldıkları dijital spor oyunu ile dünya pazarına yön vermek istiyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet