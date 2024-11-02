Göztepe, deplasmanda üstünlüğünü yine koruyamadı

İzmir
Haftayı 15 puanla kapatan Göztepe, iç saha performansının aksine deplasmandaki kötü sonuçlarını sürdürdü. Dış sahada son 3 maçını kaybeden Göztepe, ilk 2 deplasmanından birer puanla ayrıldı.
Ligde topladığı 15 puanın 13'ünü kendi evinde alan Göztepe, dış sahada sadece 2 puan toplayabildi.
Deplasmanda 3. kez öne geçtiği müsabakayı kazanamadı
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon dış sahadaki Corendon Alanyaspor ve Samsunspor maçlarının ardından Gaziantep FK karşısında da üstünlüğünü koruyamadı.
Corendon Alanyaspor müsabakasında öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 3-1 üstünlük kurduğu Samsunspor deplasmanında ise rakibine 4-3 yenildi.
Göztepe, Gaziantep FK karşısında da 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de son golünü 4 Şubat 2021'de Yeni Malatyaspor formasıyla Göztepe'ye atan Ahmed Ildız, dün attığı gole rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.