Göztepe, deplasmanda kazanamıyor

İzmir
Bu sezon deplasman maçlarının ilkinde Antalyaspor'la golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor karşısında da sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Göztepe, bir sonraki dış saha maçında Samsunspor'a 4-3 yenildikten sonra dün de ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
Deplasmanda şu ana kadar galip gelemeyen 6 ekipten biri konumundaki Göztepe, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadığı 4 dış saha karşılaşmasında 4 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü.
Haftayı 12 puanla kapatan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 2 puan toplarken, kendi evindeki 10 puanlık performansla iç sahadaki en başarılı ekipler arasında yer aldı.
İzmir temsilcisi 10. haftada 26 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.