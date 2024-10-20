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Spor, Futbol

Göztepe, deplasmanda kazanamıyor

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, bu sezon dış sahada oynadığı 4. maçından da 3 puan çıkaramadı.

Ali Korkmaz  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
Göztepe, deplasmanda kazanamıyor

İzmir

Bu sezon deplasman maçlarının ilkinde Antalyaspor'la golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor karşısında da sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Göztepe, bir sonraki dış saha maçında Samsunspor'a 4-3 yenildikten sonra dün de ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Deplasmanda şu ana kadar galip gelemeyen 6 ekipten biri konumundaki Göztepe, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadığı 4 dış saha karşılaşmasında 4 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü.

Haftayı 12 puanla kapatan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 2 puan toplarken, kendi evindeki 10 puanlık performansla iç sahadaki en başarılı ekipler arasında yer aldı.

İzmir temsilcisi 10. haftada 26 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.

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