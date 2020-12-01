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Spor, Futbol

Göztepe deplasmanda 9 maç sonra kazandı

Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, Süper Lig'de geçen sezon dahil 9 maç sonra dış sahada galibiyete ulaştı.

Ali Korkmaz   | 01.12.2020
Göztepe deplasmanda 9 maç sonra kazandı

İzmir

Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, Süper Lig'de geçen sezon dahil 9 maç sonra dış sahada galibiyete ulaştı.

Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek bu sezon art arda ikinci, toplamda üçüncü galibiyetine ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 9 müsabakada topladığı 14 puan ve averajla 10. haftayı 8. sırada tamamladı.

İzmir temsilcisi, dünkü galibiyetle dış sahada 9 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Deplasmanda son galibiyetini geçen sezon 15 Şubat 2020'de Konyaspor karşısında 3-1'lik sonuçla alan Göztepe, daha sonra 9 deplasman maçında 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon dış sahada Konyaspor'u 3-1 yendikten sonra Kayserispor'a 1-0, Kasımpaşa'ya 2-0, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye 2-1 ile Galatasaray'a 3-1 yenildi. Bu yıl ise dış sahada Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Halil 4. golünü attı

Sarı-kırmızılı ekibin galibiyet golüne imza atan Halil Akbunar, bu sezon 4. golüne ulaştı. Takımın attığı 15 golü 8 farklı isim kaydetti. Cherif Ndiaye'nin 3 golünün bulunduğu Göztepe'de Guilherme 2, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Brown Ideye, Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro ve Zlatko Tripic'in birer golü var. 

Ligde 5 Aralık Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u, 9 Aralık Çarşamba günü de İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 7. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, daha sonra Çaykur Rizespor deplasmanında puan arayacak.

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