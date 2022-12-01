Dolar
18.63
Euro
19.58
Altın
1,800.64
ETH/USDT
1,271.90
BTC/USDT
16,913.00
BIST 100
5,046.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe-Altay maçında yaralanan taraftarın sağlık durumu iyiye gidiyor

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaralanan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Çakır'ın yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı.

Tezcan Ekizler   | 01.12.2022
Göztepe-Altay maçında yaralanan taraftarın sağlık durumu iyiye gidiyor Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Caner Çavdar, AA muhabirine, Çakır'ın yoğun bakımda tamamlanan tedavisinin serviste devam edeceğini söyledi.

Hastanın moralinin iyi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çavdar, "Sağlık durumunu bir süre daha hastanemizde takip edeceğiz." dedi.

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Olaylı maçta yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır evladımız yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi normal şekilde devam edecek. Durumu çok iyi, estetik dahil tüm tedavileri tamamlanacak." diye konuştu.

Olay

Mehmet Çakır, Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralanmıştı.

Ameliyata alınan Çakır, yoğun bakım servisine alınmıştı. Bu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MGK Bildirisi: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyecek
Antalya'da sağanak sera ve meyve bahçelerine zarar verdi
Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

Göztepe-Altay maçında yaralanan taraftarın sağlık durumu iyiye gidiyor

Göztepe-Altay maçında yaralanan taraftarın sağlık durumu iyiye gidiyor

PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi

Hull Cityli taraftarlar Antalya'da olmaktan mutlu

Göztepe-Altay maçındaki olaylara ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheli adliyede

Göztepe-Altay maçındaki olaylara ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheli adliyede
Göztepe ve Altay, PFDK'ye sevk edildi

Göztepe ve Altay, PFDK'ye sevk edildi
Göztepe-Altay maçındaki olaylara ilişkin 9 şüpheli daha gözaltına alındı

Göztepe-Altay maçındaki olaylara ilişkin 9 şüpheli daha gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet