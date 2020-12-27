Euro
9.26
Dolar
7.56
BIST 100
1,426.03
Altın
1,878.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe 4 haftadır kazanamıyor

Süper Lig'de üst üste 3 maçını kaybettikten sonra dün de Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Göztepe'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ali Korkmaz   | 27.12.2020
Göztepe 4 haftadır kazanamıyor

İzmir

Ligde yakaladığı 6 maçlık yenilmezlik serisinden sonra çıktığı 4 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 15. haftayı 19 puanla tamamladı.

Göztepe'nin 7 beraberlikle en fazla berabere kalan ekip konumunda olduğu ligde, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK'nin altışar beraberliği bulunuyor.

Ligde 16. haftayı maç yapmadan geçecek Göztepe, 6 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak.

 Yalçın Kayan'dan özür

Dünkü maçta ikinci yarının başında oyuna girip müsabakanın son bölümünde yerini Tripic'e bırakan Yalçın Kayan, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Genç futbolcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığım hayal kırıklığından dolayı oyundan çıkarken istemsizce ve yanlış anlaşılmaya açık bir davranışta bulunduğum için Göztepe camiasından özür dilerim. Kesinlikle bu kutsal formayı yere atmak gibi bir niyetim yoktu. Altyapısından beri terlettiğim bu şanlı formanın ağırlığını çok iyi biliyor ve bundan sonra çok daha dikkatli olacağımın sözünü veriyorum. Terimin son damlasına kadar Göztepe arması için savaşmaya devam edeceğim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 57 milyonu geçti
Fransa'da ilk Kovid-19 aşıları yapıldı
Avusturya ve İtalya'da ilk Kovid-19 aşıları yapıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap: Kovid-19 ilaçları değil hastalığın kendisi kalp krizine neden olabiliyor
İsveç'te Kovid-19'a karşı aşılama başladı

Benzer haberler

Galatasaray'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Göztepe 4 haftadır kazanamıyor

İzmir'de beraberlik

Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan kötü haber

Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan kötü haber
Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak yönetiminde 3'te 3 peşinde

Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak yönetiminde 3'te 3 peşinde
Nihat Özdemir'in tercihi 'Futbol özlemi'

Nihat Özdemir'in tercihi 'Futbol özlemi'