Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

İstanbul
Beşiktaş, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.
Evine hoş geldin Gökhan Töre! #Töreing 🤦♂️ pic.twitter.com/ZzGz7pW6av— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 18, 2020
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye 'yuvana hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.
Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun lisansını da çıkardı.
Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçirildi
Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçirildi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Gökhan Töre, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.