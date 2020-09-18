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Spor, Futbol

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Ercan Çakar   | 18.09.2020
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

İstanbul

Beşiktaş, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye 'yuvana hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun lisansını da çıkardı.

Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Gökhan Töre, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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