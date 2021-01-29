Euro
8.89
Dolar
7.33
BIST 100
1,490.37
Altın
1,857.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gökhan Gönül, Hatayspor maçı kadrosunda yer alacak

Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Fenerbahçe'nin takım kaptanı Gökhan Gönül, ligin 23. haftasında oynayacakları Atakaş Hatayspor maçıyla takıma dönecek.

Süha Gür   | 29.01.2021
Gökhan Gönül, Hatayspor maçı kadrosunda yer alacak

İstanbul

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Gökhan Gönül, Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü oynayacakları Atakaş Hatayspor maçıyla takıma dönecek.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgide, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan 36 yaşındaki oyuncunun, tedavi sürecinden sonra kendi isteği ve teknik heyetin kararı doğrultusunda dinlendirildiği belirtildi.

Sağ bekteki bir diğer futbolcu Nazım Sangare'nin milli takımda sakatlık geçirdiği dönemde, kasığındaki yırtığa bağlı rahatsızlığı tam geçmeden kendi isteğiyle maçlara çıkan Gökhan'ın, sakatlığı ilerlediği için takımdan uzun süre ayrı kaldığı aktarıldı.

Sakatlığını atlattıktan sonra güçlendirme çalışmaları için özel program uygulanan kaptan Gökhan Gönül'ün, salı günü Atakaş Hatayspor maçıyla kadroya dahil olacağı öğrenildi.

Öte yandan Gökhan'ın, sakatlığı döneminde takım kaptanı olduğu için sarı-lacivertlilerin tüm maçlarında takım otobüsünde yer aldığı ve arkadaşlarını yalnız bırakmadığı vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech-Pfizer aşısı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor
'Ölüm etrafınızda kol geziyor diye düşünüyorsunuz'
'Sürekli öleceğimi, boğulacağımı, ikinci nefesimi alamayacağımı düşündüm'
Gürcistan'a ilk Kovid-19 aşısı şubat sonunda getirilecek
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin aşısını tercih edecek

Benzer haberler

Gökhan Gönül, Hatayspor maçı kadrosunda yer alacak

Gökhan Gönül, Hatayspor maçı kadrosunda yer alacak

Hatayspor'un ligin ilk yarısındaki 'karnesi' memnuniyet verdi

Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor

Medipol Başakşehir'in konuğu Atakaş Hatayspor

Medipol Başakşehir'in konuğu Atakaş Hatayspor
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
TFF Başkanı Özdemir: Mart ayının ortasından itibaren seyircili oynama kararını alabiliriz

TFF Başkanı Özdemir: Mart ayının ortasından itibaren seyircili oynama kararını alabiliriz