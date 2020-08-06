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Spor, Futbol

Gökhan Gönül, Beşiktaş'a veda etti

Siyah-beyazlı takımda sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş camiası, bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir" ifadelerini kullandı.

Ercan Çakar   | 06.08.2020
Gökhan Gönül, Beşiktaş'a veda etti Fotoğraf: Onur Çoban/AA

Istanbul

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, siyah-beyazlı camiaya veda etti.

Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum.' demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum. Beşiktaş Kulübünde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarlarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası, bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir."

Savunmada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği 4 sezonda çıktığı 142 resmi maçta 9 kez ağları havalandırdı.

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