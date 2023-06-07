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Spor, Futbol

Giresunspor Süper Lig'e veda eden son takım oldu

Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor'dan sonra Spor Toto Süper Lig'e veda eden ikinci ve son takım oldu.

Atakan Çıtlak  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Giresunspor Süper Lig'e veda eden son takım oldu Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

16. dakikada Bajic ceza sahası içerisinde Gerxhaliu'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı kararını verdi.

17. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı korner atışında Wright'ın uygun pozisyonda kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

37. dakikada Antalyaspor'da Fernando'nun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutta, top sağ direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ligi 40 puanla tamamlayan yeşil-beyazlılar, İstanbulspor'un Hangi Kredi Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etmesi üzerine ligden düşen ikinci takım oldu.

49. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan topu kornere çeldi.

59. dakikada Doğan Can Davas sol kanattan getirdiği topu yerden Borja Sainz'a aktardı. Borja Sainz'ın 20 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0.

90+3. dakikada Campuzano, Antalyaspor defansından kaptığı topu yerden Mert Han Kurt'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girer girmez vurdu, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

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