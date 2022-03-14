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Spor, Futbol

Giresunspor sahasında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

Gültekin Yetgin   | 14.03.2022
Giresunspor sahasında kazandı Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Giresun

6. dakikada GZT Giresunspor öne geçti. Traore'nin derin pasına hareketlenerek topla ceza sahası sağ çaprazında ilerleyen Serginho, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

30. dakikada Maxim'in ceza sahası sol çaprazından attığı şut, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

33. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası önünden attığı şut savunmaya çarparak kornere gitti.

34. dakikada Sagal'ın sol köşe gönderinden kullandığı kornerde, yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşu sonrası top üstten dışarıya gitti.

35. dakikada Figueriedo ceza sahası ön sol çaprazında rakip takım savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarıya gitti.

37. dakikada Perez'in topa el ile müdahale ettiğini tespit eden hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, topu Okan Kocuk'un sağından ağlara gönderdi: 1-1.

45+2. dakikada Chiquinho'nun ara pasında topla buluşan Umut Nayir'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

45+4. dakikada Muhammet Gümüşkaya'nın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Umut Nayir'in kafa şutu sonrası top sol üstten az farkla auta çıktı.

55. dakikada Muhammet Demir'in pasında topla buluşan Figueriedo'nun sağ çaprazdan attığı şutta, top Okan Kocuk'ta kaldı.

59. dakikada Muhammet Gümüşkaya'nın gönderdiği uzun pasta ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Aziz Eraltay'ın şutu sonrası meşin yuvarlak, sağ kale direğinin üzerinden auta gitti.

75. dakikada Sagal'ın sol köşe gönderinden kullandığı atış savunmadan sekerek Djilobodj'inin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

79. dakikada GZT Giresunspor öne geçti. Chiquinho'nun pasında kontraya çıkan ev sahibi takımda Serginho, topla ceza sahası önüne kadar ilerledi. Serginho'nun savunmadan dönen şutunu ceza sahası içerisinde Chiquinho tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

90+2. dakikada sağ kenardan Hayrullah Bilazer'in yaptığı orta sonrası Balde'nin altı pas içerisinde kafa vuruşunda, top sol kale direğinin dibinden dışarıya gitti.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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