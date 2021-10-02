Giresunspor bu sezon ilk galibiyetini aldı

İzmir
Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe-GZT Giresunspor'u ağırladı.
Maçın 15. dakikasında Baku'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
40. dakikada sol kanattan Aziz Eraltay'ın yaptığı ortada kaleci İrfan Can, Diabate'den önce topu kontrol etti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
Karşılaşmanın 51. dakikasında Obinna'nın verdiği pasla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cherif Ndiaye'nin ceza sahasına girerken attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
58. dakikada ceza sahası içinde Perez'le mücadeleye giren Cherif Ndiaye'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Burak Şeker penaltı kararı verdi.
61. dakikada penaltı atışını kullanan Tijanic'in şutunda kaleci Okan Kocuk topu kurtardı. Arslanagic'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.
70. dakikada ceza sahası içinde kaleci İrfan Can'la karşı karşıya pozisyonda Suleymanov yerde kalırken, hakem Burak Şeker bir kez daha penaltı kararı verdi.
71. dakikada penaltıyı kullanan Diabate, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve GZT Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi.
82. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda kaleci Okan, yerinde bir müdahale ile topu kornere gönderdi.
Karşılaşma GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi
Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 mağlup eden GZT Giresunspor, 1976-1977 sezonundan sonra döndüğü Süper Lig'de 25 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sezon ilk galibiyetine ulaşan ligin yeni ekibi GZT Giresunspor, puanını 5'e çıkararak Göztepe ile puanlarını eşitledi.
GZT Giresunspor'un tek golünü atan Fousseni Diabate, geçen yıl Göztepe'de kiralık olarak mücadele etmişti.
25 maç aradan sonra gelen galibiyet
Süper Lig'e 1976-1977 sezonundan sonra dönen GZT Giresunspor'un Süper Lig'deki 25 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.
Ligde en son galibiyetini 19 Aralık 1976'da Trabzonspor karşısında 2-0'lık skorla alan GZT Giresunspor, o sezonun kalan 18 maçında 5 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Bu sezon tekrar döndüğü ligin ilk 7 hatasında 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Karadeniz temsilcisi, 8. haftada Göztepe'yi 1-0 yenerek hem yeni dönemindeki ilk galibiyetini elde etti hem de bu kulvardaki 25 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.
Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım, yarın Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor kaldı.
Göztepe yine istediğini alamadı
GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Göztepe, 4. haftada Medipol Başakşehir karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından üst üste 4. yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmayı 5 bin 432 seyirci izledi. Müsabakanın sonuna doğru Göztepeli taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete tepki gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.